Icardi, da Parigi arriva un chiaro indizio sul suo futuro

L'Inter continua ad attendere la decisione del PSG per quello che riguarda Icardi. E Le Parisien questa mattina ha svelato un indizio importante su quello che potrebbe essere il futuro dell'attaccante argentino.

Il club francese infatti stava lavorando anche su Koulibaly, in uscita dal Napoli. E secondo il quotidiano sopra citato ogni discorso per il difensore sarebbe stato interrotto in quanto Icardi al momento è la priorità.

Leonardo non vuole spendere budget per altri giocatori correndo poi il rischio di non avere risorse per riscattare l'attaccante.