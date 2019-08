Gianluca Di Marzio - Longo ai saluti, l’attaccante passa al Deportivo

Longo al Deportivo: ci siamo. L’attaccante, ormai ex nerazzurro, torna in Spagna pronto ad accasarsi con i biancoblu come riferito da “Gianluca Di Marzio “.

Dopo le esperienze in prestito con la Cremonese e l’Huesca, il classe novantadue riparte dal calcio spagnolo in seguito anche alla preparazione pre-campionato seguita agli ordini di Conte.

Sorride l’Inter, che libera così uno slot in attacco e incassa un tesoretto dalla cessione della punta.