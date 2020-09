Gervinho Inter, affare possibile negli ultimi giorni di mercato

Il ritorno di Andrea Pinamonti in nerazzurro potrebbe non essere l'ultimo movimento in attacco in casa Inter. Antonio Conte infatti, è alla ricerca di un'ulteriore pedina offensiva che abbia corsa.

Sotto questo punto di vista resta in voga il nome di Gervinho, attualmente in forza al Parma con caratteristiche da vero e proprio centometrista. Per l'ivoriano l'Inter ha già chiesto informazioni nelle scorse settimane, quando con i ducali si è discusso di Mattia Darmian.

Oggi inoltre, il famoso esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto sapere che negli ultimi giorni di mercato, per quanto concerne proprio Gervinho, l'asse Milano-Parma potrebbe tornare ad essere attivo. Il tutto con il benestare di Conte.