Futuro Papu Gomez, Gasperini concentrato: "Situazione non ingombrante"

A due giorni dall'apertura ufficiale della sessione di calciomercato invernale, il futuro di Alejandro Gomez all'Atalanta sembra essere sempre meno ampio. Il fantasista argentino, in rotta di collisione col tecnico della Dea Gian Piero Gasperini, lascerà con ogni probabilità la città lombarda per trasferirsi a pochi kilometri di distanza.

Ad accogliere il Papu a Milano potrebbe esserci l'Inter, club che sta seguendo tale da vicenda da molto vicino proprio per arrivare all'ex Catania in un'operazione dai costi molto contenuti. Nel frattempo, alla vigilia del match contro il Sassuolo, in conferenza stampa Gasperini ha detto:

“Se la situazione che riguarda il Papu può essere ingombrante? Su questo non ho risposte che possano aiutare, ingombrante di sicuro no. Stiamo preparando una partita domani, poi una tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono i nostri obiettivi”.