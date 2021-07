Futuro Lautaro, adesso non ci sono più dubbi: le parole del Toro

Nel giro di pochissimi mesi ha conquistato lo scudetto con l'Inter e la Coppa America con la sua Argentina svolgendo un ruolo da assoluto protagonista. Quello in corso infatti, per Lautaro Martinez è un periodo che professionalmente si porterà dietro per tutta la propria carriera.

Ai media argentini infatti, El Toro senza troppi giri di parole ha detto: "Mi sento felice e soddisfatto della mia carriera. Quanto di buono fatto con l'Inter mi aiuta anche in Nazionale. Ho raggiunto uno stato di forma altissimo grazie anche ad un nutrizionista. Adesso all'orizzonte c'è un nuovo campionato con l'Inter".

Dichiarazioni piuttosto che testimoniano come l'ex Racing sia sempre più proiettato per proseguire la propria carriera nella Milano nerazzurra. Il tutto, col benestare di chi vede Martinez come potenziale partente.