Futuro Eriksen, ancora nessun assalto da parte del PSG: il punto

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano da Milano. Questo lo si intuisce ormai da settimane, e gli 0 minuti concessi da Antonio Conte nella sfida odierna contro il Crotone non fanno altro che rafforzare tale ipotesi.

Domani aprirà ufficialmente il calciomercato invernale, ma ancora oggi il PSG (che ieri ha ufficializzato Mauricio Pochettino) in Corso Vittorio Emanuele non ha ancora fatto pervenire alcuna offerta ufficiale.

Lo scambio di prestiti con Leandro Paredes non sembra entusiasmare l'Inter. Pertanto, si attenderanno offerte che stabiliscano un acquisto a titolo definitivo o quantomeno che inseriscano nell'affare un altro calciatore. Nel frattempo, Sky Sport ha fatto sapere che oltre Eriksen dovrebbe essere in uscita anche Andrea Pinamonti. Il tutto, per arrivare ad una quarta punta ed un esterno sinistro.