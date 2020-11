Eriksen, intermediari al lavoro su un possibile scambio a gennaio

Continua a tenere banco sui giornali italiani il caso Christian Eriksen, sempre più ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. A quasi un anno dal suo arrivo in Italia infatti, il centrocampista danese non è ancora riuscito ad imporsi nella sua attuale squadra, finendo fuori dalla cerchia dei titolari del tecnico leccese.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Eriksen potrebbe finire sul mercato già a gennaio per favorire l'ingresso in rosa di un centrocampista dalle caratteristiche più difensive, dato che al momento in rosa il solo a possederle è Gagliardini.

In un mercato povero di contanti, alcuni intermediari sarebbero al lavoro sulla possibilità di scambiare Eriksen con tre giocatori: Xhaka dell'Arsenal, Paredes del PSG e Tolisso del Bayern Monaco. Così come il danese, anche questi giocatori, per più motivi, sono finiti ai margini dei rispettivi club, fattore che potrebbe favorire un ipotetico scambio di cartellini.