Eriksen Inter, nessuna voglia di divorzio. Lui però chiede minutaggio

La scorso gennaio il suo ingaggio è stato frutto di un vero e proprio capolavoro di Beppe Marotta che ha convinto il Tottenham a cederlo per 20 milioni di euro quando fino all'estate prima ne valeva almeno il quadrupolo.

L'ambientamento di Christian Eriksen nel campionato italiano e nello specifico all'Inter non è stato dei più semplici. Antonio Conte inoltre è consapevole di avere in rosa uno dei migliori centrocampisti del mondo, ma il minutaggio concesso al danese fino ad oggi non sembra affatto soddisfare il giocatore.

La redazione di Sportmediaset attraverso il proprio tg ha fatto sapere che in Via della Liberazione non hanno intenzione di cedere Eriksen, ma al contempo l'ex Ajax avrebbe chiesto di giocare di più.