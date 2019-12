Eriksen Inter, il Tottenham ha un piano per il centrocampista

Christian Eriksen continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista è in scadenza di contratto col Tottenham e l'Inter osserva la situazione in chiave mercato.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "London Evening Standard" il danese potrebbe essere ceduto al Manchester United a gennaio in modo tale che gli Spurs possano incassare una cifra importante dalla partenza del loro playmaker.



Inter e Juve osservano, ma momentaneamente è la squadra allenata da Solskjaer a portarsi in vantaggio nella corsa al regista del club di Levy. Dall'Inghilterra continua a persistere il pressing dello United che potrebbe beffare clamorosamente Marotta e Ausilio. Tutto si vedrà in inverno.