Eriksen Inter, futuro incerto. Psg e Borussia Dortmund alla finestra

Futuro incerto per Christian Eriksen. Il danese, nel corso di un’intervista rilasciata ieri dal ritiro della sua nazionale, ha mostrato la sua sofferenza per il poco spazio che sta trovando in nerazzurro. Finora ha trovato diverse difficoltà in nerazzurro, deludendo le aspettative sul suo conto.

Antonio Conte non lo considererebbe adatto al proprio modulo e in questa stagione, a causa del folto centrocampo a disposizione del tecnico interista, rischierebbe ancora di non riuscire a giocare con continuità. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale di tuttomercatoweb.com.

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato, i prossimi tre mesi saranno decisivi per il futuro di Eriksen. Il classe ‘92 ha ribadito più volte la volontà di restare all’Inter, ma vorrebbe un ruolo da protagonista. Molto dipenderà dalle scelte di Antonio Conte e se non dovesse ancora riuscire a giocare con continuità potrebbe essere ceduto durante la finestra di mercato invernale. Un discorso ancora prematuro ma Borussia Dortmund e Paris Saint Germain sarebbero interessate al trequartista e sarebbero in attesa di ulteriori sviluppi.