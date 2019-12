Emerson Palmieri Inter, il Chelsea fissa il prezzo per la cessione

Emerson Palmieri è da tempo sul taccuino di Marotta: il laterale del Chelsea è osservato dai nerazzurri, con questi ultimi che cercano rinforzi in vista della prossima finestra di mercato.



Secondo quanto riferito dal "Corriere della Sera" il club londinese avrebbe deciso il prezzo per il via libera del calciatore. 30 milioni, questa la cifra stabilita dalla dirigenza di Stamford Bridge che cerca di monetizzare dalla cessione del difensore naturalizzato italiano.



Non solo: stando sempre alle indiscrezioni del noto quotidiano oltre all'Inter ci sarebbe anche la Juventus, con Paratici che avrebbe intensificato il pressing per accelerare la trattativa.