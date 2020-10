Emerson Palmieri, a gennaio si profila un duello Inter-Juventus

Emerson Palmieri-Inter-Juve. Un triangolo che è solo stato sfiorato in estate, ma che potrebbe riaprirsi a gennaio. L'ex Roma sta vivendo un periodo molto complicato al Chelsea, con sole due presenze da 115 minuti in Carabao Cup. Ora Emerson si trova in nazionale, dove Roberto Mancini lo ha schierato titolare nello 0-0 dell'Italia a Danzica contro la Polonia.

Dopo la partita con gli Azzurri, Emerson alla Rai, ha dichiarato di sentirsi parte integrante di questo gruppo, di sentirsi mentalmente bene quando sta ini Nazionale, mentre conferma la situazione molto difficile al Chelsea, dove vorrebbe avere chiaramente più spazio. In Premier nelle prime quattro gare non è mai stato convocato, l'anno scorso il terzino ha raccolto 21 presenze e 1524 presenze.

Su di lui già da molto tempo c'è l'Inter, con Antonio Conte che avendolo allenato proprio ai Blues è un suo grande estimatore. Dalla scorsa estate è emerso anche l'interesse della Juventus, che in quel ruolo ha il solo Alex Sandro. Naturalmente Emerson non avrebbe la garanzia di titolarità nè all'Inter nè alla Juventus, ma sicuramente verrebbe almeno preso in considerazione, cosa che ai Blues non accade. Ha un gran feeling con l'Italia ed è un giocatore che potrebbe essere molto utile alle due compagini favorite per giocarsi lo scudetto. Un acquisto, che se fatto nel mercato di gennaio, potrebbe spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra.