Emerson Inter, il Chelsea vuole cederlo per far cassa e arrivare ad Havertz

La corsia mancina nerazzurra cerca un nuovo proprietario. Ashley Young, specialmente nelle ultime uscite, non sta affatto deludendo. Considerando però che l'inglese pochi giorni fa ha spento ben 35 candeline, in Via della Liberazione si sta cercando anche qualche profilo simile a quello dell'ex Manchester United.

Ed è cosi che entra in scena il nome di Emerson Palmieri, ex terzino della Roma attualmente di proprietà del Chelsea. Quest'ultimo club starebbe preparando al Bayer Leverkusen un'offerta da 70 milioni di euro più bonus per Kai Havertz.

Per arrivare al tedesco però, i Blues dovranno prima cedere Tiemoué Bakayoko, Jorginho e, appunto, Palmieri. A riferirlo è stato Nicolò Schira sui propri profili social.