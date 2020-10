E’ sempre calciomercato: dai parametri zero ai ritorni, i nomi per il 2021

Finito un calciomercato… se ne fa un altro! La campagna trasferimenti estiva si è appena conclusa e già iniziano a circolare i primi nomi per quella successiva. La Gazzetta dello Sport di oggi, infatti, stila una formazione – da paura! – di giocatori a parametro zero che potrebbero cambiare squadra a fine stagione, ma che potrebbero trovare l’accordo definitivo con altre società fin da gennaio.

Il 3-4-3 che stila la rosea si compone di: Donnarumma; J.Boateng, Sergio Ramos, Alaba; Modric, Wijnaldum, Ozil, Pogba; Messi, Aguero, Di Maria. Se l’acquisto di questi campioni sembra essere pressocchè impossibile visti i costi che ci si trova a dover affrontare in termini di ingaggio e commissioni da dare agli agenti, occhio alle occasioni. Basti pensare alla presenza dei vari Depay, Milik, Draxler, Thauvin, Riqui Puig, Eric Garcia, Mustafi, David Luiz, Sokratis. Possibilità che potrebbero risultare interessanti per il prossimo mercato nerazzurro.

Se a ciò si abbina il ritorno dei giovani dati in prestito come Agoumè, Pirola, Esposito, Salcedo e Vanheusden – per cui c’è una promessa di acquisto “alla Pinamonti” con lo Standard Liegi – ecco che in ottica bilancio, a cui la società sta sempre molto attenta, si potrebbe davvero costruire una rosa a costi molto limitati.

Il mercato si è appena concluso, ma molti ragionamenti partono fin da adesso. Perché il calciomercato non finisce mai.