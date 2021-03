E. Palmieri: "Futuro? E' ancora presto. Penso solo al Chelsea"

Che Emerson Palmieri sia un calciatore che da sempre piace alla dirigenza interista e ad Antonio Conte è oramai cosa risaputa. Ma sarà lo stesso anche per il terzino di Chelsea e Nazionale?

A tal proposito, lo stesso Emerson Palmieri ha parlato ai microfoni dell'Ansa del suo futuro: "È ancora presto, ho due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non ad altro. A giugno si vedrà. Il Chelsea può arrivare in fondo in Champions e in FA Cup. Possiamo sorprendere e vincere qualcosa".

Il giocatore, dunque, non si sbilancia. Intanto pensa a vincere un trofeo con il suo Chelsea, poi, per il mercato, ci sarà tempo.