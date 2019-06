Dalla Spagna: Rakitic può davvero dire addio al Barcellona

Per molto tempo il suo nome è stato accostato all'Inter, ora Ivan Rakitic potrebbe davvero lasciare il Barcellona, che nell'estate 2014 lo aveva acquistato dal Siviglia.

Stando a quanto riferisce "Mundo Deportivo", quotidiano da sempre vicino al club di Bartomeu, in caso di offerta importante la mezzala croata potrebbe lasciare la squadra "blaugrana". Stesso discorso per Coutinho, ieri sera protagonista con il Brasile in Copa America.