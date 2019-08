Daily Mail - Sanchez, lo United temporeggia. Ecco perché

Sanchez-Inter: lo United vuole l'obbligo di riscatto. La cifra stabilita sarebbe quella di 22 milioni.



Questa la notizia ripresa oggi dal Daily Mail, che sottolinea come i due club nonostante l'accordo trovato sarebbero ancora titubanti sulla formula precisa del prestito. I Red Devils dovrebbero pagare buona fetta dell'ingaggio del cileno, con i nerazzurri pronti a pagare il resto.



In caso di permanenza del giocatore il congiunto Suning non darebbe più di 7-8 milioni, ha concluso il tabloid inglese.