Da Gabigol tesoretto in arrivo ed in più un regalo importante

Gabriel Barbosa continua a segnare con regolarità svizzera, siamo a 21 gol in 22 partite giocate nel campionato carioca, più diversi assist. Il Flamengo non fa mistero di avere tutte le intenzioni di riscattarlo entro il prossimo dicembre, quando scadrà il prestito concesso dall’Inter lo scorso anno.

I rapporti tra i due club vanno avanti da tempo, la richiesta dell’Inter è di dominio pubblico, almeno 20 milioni per evitare minusvalenze. Ma nelle ultime ore Fox Sports parla di una possibile novità nella trattativa, l’inserimento di una opzione vincolante a favore della società nerazzurra per l’acquisto del giovane Lincoln, attaccante classe 2000 già nazionale Under 20.

L’Inter lo segue già dal 2017 quando il centravanti si mise in mostra nel mondiale under 17 vinto proprio dal Brasile.