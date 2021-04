Conte, hai visto Kanté? Il desiderio di Antonio, MVP a Madrid

In campo è un forsennato martello, ogni contrasto sembra quasi una questione personale, di vita o morte. E ne ha vinti moltissimi ieri sera contro il Real Madrid, risultando tra i migliori in campo, se non il migliore in assoluto.

N'Golo Kantè è sempre più leader anche del Chelsea di Tuchel, dopo il sogno con il Leicester. Con quella capacità unica di dividersi con l'acqua la copertura del pianeta Terra, con un’intelligenza tattica fuori dal comune. Con Conte c’è stato un rapporto di stima reciproca davvero forte, ai tempi di Londra.

Tanto che il tecnico salentino la scorsa estate lo aveva esplicitamente richiesto alla sua dirigenza per alzare il livello a centrocampo: Kantè dal Chelsea, senza dubbi. Un desiderio rimasto tale poiché tra l’Inter e i Blues non è mai scattata una vera e propria trattativa. Tanti rumours ma nessuna offerta presentata.

Anche perché il costo di Kanté era già altissimo quest'estate, figuriamoci dopo una stagione superlativa come questa. Dopo il tanto desiderato Lukaku, in ogni caso, Conte dimostra ancora una volta di vederci bene.