Calciomercato Inter, non solo Smalling: dal Napoli si tenta il colpo low cost

C'è ancora il cartello "lavori in corso" in casa Inter per quanto concerne il reparto arretrato. Con Diego Godìn già ceduto e Milan Skriniar sempre più in incognita, i vertici del club nerazzurro stanno valutando le possibili alternative.

Sotto questo punto di vista si fa incessantemente il nome di Chris Smalling del Manchester United, valutato circa 20 milioni di euro e che piace tanto ad Antonio Conte. Secondo Alfredo Pedullà però, in orbita nerazzurra ci sarebbe un altro difensore.

Si tratta di Nikola Maksimovic del Napoli, giocatore con un contratto in scadenza col club partenopeo a giugno 2021 e che potrebbe essere ingaggiato a prezzo di saldo (se non a parametro zero con largo anticipo).