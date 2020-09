Calciomercato Inter: Nainggolan, Perisic e Brozovic finanziano tutto?

Con Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov già integrati e con Arturo Vidal sempre più vicino al ritorno in Italia, in Via della Liberazione si lavora per completare la restate parte del mercato.

Ad Antonio Conte mancano ancora un esterno sinistro e un vice-Romelu Lukaku. Due tasselli importanti che secondo la redazione di Sportmediaset potrebbero essere finanziati grazie alle possibili uscite di Radja Nainggolan, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

Tutte pedine che negli ultimi anni (specialmente sotto la guida di Luciano Spalletti) sono state parte integrante del progetto nerazzurro ma per la quale ad oggi mancano offerte concrete. Beppe Marotta e Piero Ausilio attendono dunque acquirenti per concludere una delle sessioni di mercato più inedite di sempre.