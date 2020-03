Calciomercato Inter - Lautaro Barcellona, affare in standby: il motivo

L'Inter ha già registrato l'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è da tempo sulla lista della spesa del club catalano dopo che Leo Messi ha dato il placet per effettuare il grande colpo. Bartomeu però al momento non starebbe dando la priorità alla trattativa data l'emergenza coronavirus che ha letteralmente messo in ginocchio il mondo dello sport. La situazione attuale si è riversata sui conti blaugrana: i bilanci della società sarebbero non proprio positivi, con grosse perdite dovute al momento delicato che sta attraversando anche il paese iberico.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano Sport l'Inter sarebbe inamovibile: per cedere Lautaro servono 111 milioni (cifra corrispondente alla clausola del giocatore), al momento ritenuti eccessivi da parte della dirigenza del Camp Nou che starebbe studiando la giusta strategia per addolcire l'accordo.



Probabile l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare le pretese del club targato Suning, quest'ultimo alla ricerca di esterni e terzini oltre a rinforzi a centrocampo. Un pallino di Conte è Vidal, ma non è detto che possano essere coinvolti altri cartellini nella trattativa. Lo scenario è aperto, con i due club che continuano a mantenere vivi i contatti dati i buoni rapporti. Su Lautaro nessun passo indietro: l'Inter si attiene alla clausola, adesso spetta al Barça fare una proposta più che convincente.