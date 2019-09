Calciomercato Inter: in attesa di Politano, i nerazzurri bloccano Rebic

In attesa di conoscere con maggiore certezza il futuro di Matteo Politano, che piace non poco alla Fiorentina, l'Inter avrebbe bloccato Ante Rebic, esterno croato (ma impiegabile anche come seconda punta) dell'Eintracht Francoforte. A riferirlo è "Sky Sport".

Dopo l'iniziale richiesta del club tedesco di 40 milioni, ora l'Eintracht ne chiederebbe 30-35, agevolando non poco l'operazione. Rebic è reduce dalla sua terza stagione nella squadra di Bundesliga. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dove ha già vestito le maglie di Fiorentina ed Hellas Verona.