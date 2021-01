Calciomercato Inter, Eriksen si è offerto a due club: il punto dalla Spagna

Questi primi giorni del 2021, per Christian Eriksen possono essere gli ultimi con la maglia dell'Inter sulle spalle. Arrivato a Milano esattamente un anno fa dal Tottenham per poco più di 20 milioni di euro, il danese sotto la guida di Antonio Conte non ha mai trovato la continuità che a Londra gli forniva Mauricio Pochettino.

Quest'ultimo, visto l'esonero di Thomas Tuchel dal PSG, sembra essere il favorito per andare ad allenare sotto la Tourre Eiffel. Fattore che ha visto Eriksen accostato proprio al PSG ma dalla quale dalla Spagna arrivano notizie circa due possibili pretendenti per l'ex centrocampista degli Spurs.

Secondo la redazione di Marca infatti, il classe '92 si sarebbe offerto ad Atletico Madrid e Real Madrid. I due club della capitale spagnola però, complice la crisi che ha scatenato la diffusione del COVID-19, vorrebbero evitare investimenti eccessivamente alti.