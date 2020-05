Calciomercato Inter, cedere Icardi per arrivare a Tonali: il piano

Manca sempre meno alla risoluzione del caso legato a Mauro Icardi in casa Inter. L'argentino, attualmente in prestito con diritto di riscatto al PSG, con ogni probabilità verrà riconfermato dal DS parigino Leonardo mediante il versamento dei 70 milioni di euro pattuiti (tale cifra può subire una leggera variazione al ribasso).

La redazione di Sportmediaset però precisa: i proventi della cessione dell'ex capitano verranno reinvestiti dalla dirigenza nerazzurra su Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che tanto piace ad Antonio Conte.

Per convincere il patron del Brescia Massimo Cellino a liberare il proprio gioiello, l'Inter andrebbe ad offrire 5 milioni di euro per il prestito più 30 milioni di euro per l'eventuale riscatto. Tutto ciò, accompagnato anche dal prestito di Sebastiano Esposito.