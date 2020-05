Calciomercato Inter, altro che Lautaro: il sacrificato può essere un altro

Non c'è più solo Lautaro Martinez in cima alla lista dei possibili pezzi pregiati che l'Inter potrebbe sacrificare per fare cassa e reinvestire. Secondo la redazione di Sportmediaset infatti, oltre al Toro e Milan Skriniar (che continua a piacere al Manchester City) a fare le valigie potrebbe essere un altro.

Si tratta di Marcelo Brozovic, giocatore arrivato a Milano in punta di piedi e che adesso detiene le chiavi del centrocampo interista. Il croato è una pedina fondamentale già dalla gestione targata Luciano Spalletti, e la clausola da 60 milioni di euro presente nel suo contratto fa gola al Liverpool di Jurgen Klopp.

Dal canto suo però, la dirigenza del club di Via della Liberazione sta adoperandosi per blindare il proprio play-maker e rimuovere quella clausola rescissoria che ad oggi rappresenta solo un pericolo.