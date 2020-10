Brozovic Inter, Romano svela: "Due squadre hanno provato a prenderlo"

A quasi una settimana dalla conclusione di una delle sessioni di calciomercato più atipiche di sempre, per quanto riguarda l'Inter iniziano a saltar fuori alcuni retroscena di mercato.

Il tutto riconduce a Marcelo Brozovic, vero e proprio faro dell'undici di Antonio Conte che quest'anno è stato vicino alla partenza. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su calciomercato.com infatti, per il croato a muoversi erano state Atletico Madrid (con la quale si era pensato di intavolare uno scambio alla pari con Thomas Partey) e PSG.

I parigini nell'affare avrebbero voluto inserire il cartellino di Leandro Paredes, ma secondo il famoso giornalista l'Inter non considerava tale operazione come un "upgrade". Inoltre, la distanza nelle valutazioni dei cartellini dei due, non hanno mai fatto decollare definitivamente la trattativa.