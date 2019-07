Biasin: "Icardi invitato a trovarsi una sistemazione". Tre mete possibili

Fabrizio Biasin, intervenuto durante "Microfono Aperto", in onda su Radio Sportiva, ha analizzato il mercato in entrata e in uscita dell'Inter, concentrandosi maggiormente su Mauro Icardi.

"Icardi è stato invitato a trovarsi altra sistemazione: sarà Napoli o Juve in Italia, Atletico all'estero. Compito dell'Inter è cercare soluzione meno dannosa, ovvero senza rafforzare Juve, a meno che non ci sia un affare tipo scambio con Dybala. Conte accontentato quasi in tutto ma davanti oggi c'è poco, è un po'nervoso per questo motivo. Lukaku-Dzeko - dovessero arrivare entrambi - nella sua testa è coppia ben assortita, ma sa bene che Lautaro importante.

Su Icardi e Nainggolan sono scelte della società sposate dal tecnico, che non entrano nel merito delle qualità quanto di un discorso di ricostruzione di un gruppo, che per Conte è la cosa principale".