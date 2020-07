Belotti Inter, il prezzo del Gallo ora rischia di lievitare parecchio

Con il gol di ieri sera (seppur inutile) contro l'Inter, Andrea Belotti è andato a segno in campionato per sei partite consecutive. Un'impresa che, in granata, era riuscita solo a Ciro Immobile e Ruggiero Rizzitelli.

Questo è un dato al club di Via della Liberazione non è affatto passato inosservato. Il Gallo è uno dei profili maggiormente graditi per dare ad Antonio Conte una degna alternativa a Romelu Lukaku.

La redazione di calciomercato.com però, ha fatto sapere che il patron del Torino Urbano Cairo le offerte inferiori ai 70 milioni di euro non lo prenderà nemmeno in considerazione. Inter e Fiorentina (altro club interessato al classe 1993) dunque sono state avvisate.