Bastoni Inter, fiducia di Conte ripagata. Ora il difensore è incedibile

Un anno di praticantato con la maglia del Parma, poi il salto di qualità definitivo che lo ha visto mettersi in mostra con la maglia dell'Inter. Per lui il club nerazzurro ha sborsato 31 milioni di euro, una cifra giudicata inizialmente dagli scettici esagerata ma che adesso Alessandro Bastoni sta dimostrando di valere.

Antonio Conte lo ha voluto fortemente in rosa dandogli parecchia fiducia. Il tutto, mandando spesso in panchina un difensore esperto come Diego Godìn per far spazio proprio al classe '99.

La redazione di Sky Sport ha fatto sapere che per Bastoni si è già mosso qualcuno, ma all'Inter la situazione ce l'hanno chiara: il n°95 non si tocca. Le pretendenti dunque sono avvisate.