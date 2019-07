Ausilio in Inghilterra per trattare Lukaku. Il belga intanto lavora a parte

Piero Ausilio si trova in Inghilterra per trattare Romelu Lukaku, non sarà una trattativa facile ma le forze verranno concentrate sull'attaccante del Manchester United, obiettivo primario di Antonio Conte per il reparto offensivo.

I Red Devils, nel frattempo, si trovano in ritiro in Australia. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening, il centravanti belga si sarebbe allenato in palestra, ufficialmente per un piccolo problema, per evitare peggioramenti.