Attenta Inter, Barcellona e Man City sono pronte a soffiarti via un talento

L'Inter sembrava averlo in pugno, ma l'affare che dovrebbe portare Lucien Agoumé in nerazzurro potrebbe subire qualche rallentamento. L'inserimento di Barcellona e Manchester City infatti, nonostante il gradimento del ragazzo alla meta milanese, non fa di certo piacere al club meneghino.

“Saranno giorni decisivi anche per la trattativa col Sochaux per il talento classe 2002, Lucien Agoumé. L’Inter si è mossa con anticipo, ha il sì del ragazzo, ma il club francese dopo aver accettato la proposta da 4.5 milioni, ha preso tempo flirtando con altri top club, Barcellona, che ha offerto 5 milioni, e Manchester City. L’Inter però non vuole partecipare ad aste“.

Questo è quanto rivelato stamane da Tuttosport. Insomma, l'Inter per Agoumé ad oggi è in vantaggio, ma quando negli affari si inseriscono club ricchi come Barcellona e Manchester City il colpo di scena è sempre dietro l'angolo.