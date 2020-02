Allan Inter e quello scambio con Vecino saltato: cosa è successo

Nella sessione di mercato di gennaio appena conclusa è stata una delle ipotesi che più ha stuzzicato la dirigenza interista. Con Matias Vecino che quest'anno non è mai stato giudicato da Antonio Conte come una pedina fondamentale, l'ipotesi di scambio con Allan del Napoli si è fatta parecchio insistente.

Il centrocampista azzurro nel capoluogo campano ha vissuto dei mesi burrascosi che lo hanno messo nelle condizioni di desiderare una cessione, ma a bloccare lo scambio con l'uruguayano è stata la valutazione differente dei cartellini dei due giocatori.

Il Napoli infatti, ad oggi continua a valutare l'ex Udinese non meno di 35-40 milioni. Alla fine sia Vecino che Allan sono rimasti ai rispettivi club, ma non è da escludere che la prossima estate le due dirigenze si incontrino per cercare di capire se l'affare potrà formalizzarsi o meno. A riferirlo è stato Fabrizio Romano su calciomercato.com.