Ag. Cragno: "Futuro? Vista la situazione non è il momento di parlarne"

Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato del futuro del suo assistito che, al momento, versa in una situazione di classifica delicata con la sua squadra e su cui pare ci sia l'interesse dell'Inter.

Ecco le sue parole ai microfoni di Cagliarinews24.com: "Si trova molto bene al Cagliari ed è assolutamente determinato a dare tutto se stesso per aiutare la squadra a salvarsi. Vista la situazione, credo non sia il miglior momento per parlarne".

Tutto rinviato a questa estate, quando anche il destino della società sarda sarà più chiaro e si potranno delineare meglio le strategie di mercato.