Rimango in serie A, ve lo dico domenica: scoperta la squadra di Gasperini | Tradimento alla Dea

Gasperini svela il suo futuro, lascia l’Atalanta, la reazione della piazza, la squadra è concentrata e vuole qualificarsi in Champions League

L’Atalanta non è riuscita ad andare oltre al pari nell’ultimo turno di campionato contro il Lecce. Nel 2025 i bergamaschi hanno centrato una sola vittoria in casa ma il club è ancora al terzo posto in classifica. La qualificazione alla prossima Champions League pare alla portata, anche se dietro le rivali continuano a inanellare risultati positivi e a darsi battaglia.

Un’annata che è stata vanificata dalla prematura eliminazione ai playoff di Champions per mano del Club Brugge, una doppia sconfitta inaspettata al cospetto di una formazione, quella belga, che era alla portata degli uomini di Gasperini, che avevano disputato un girone unico di alto livello, riuscendo a bloccare l’Arsenal e il Barcellona, semifinaliste della competizione.

Una battuta d’arresto che ha inficiato anche sul cammino in serie A, con qualche passo falso che ha impedito al club di restare in scia dell’Inter e del Napoli e di lottare sino a questo punto per lo scudetto.

Ma se si guarda al percorso dei nove anni di Gasperini alla guida del club non si può che lodare il lavoro svolto dal tecnico che ha portato una squadra che lottava per la salvezza a essere una realtà stabile ai vertici del calcio italiano e protagonista in campo internazionale.

Gasperini ha parlato del suo futuro, dove allenerà la prossima stagione

Dopo aver ricevuto il premio come miglior allenatore di Serie A a margine della quinta edizione del Premio Nazionale MCL-USSI Inside the sport a Coverciano, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al proprio futuro.

Adesso vuole pensare a chiudere in bellezza il campionato: “Non so cosa succederà, ora ci sono ancora quattro partite in un campionato incredibile. Ho fatto sempre la scelta di stare in Italia, sono sempre stato fedele“.

Gasperini e cosa accadrà al termine del campionato

Parole che negano una possibile esperienza all’estero, anche se non è per niente certa la sua permanenza alla guida dell’Atalanta, con un addio che pare l’ipotesi più plausibile.

Un bilancio molto positivo e un obiettivo ancora da raggiungere: “Bisogna aspettare quattro settimane per vedere dove arriverà l’Atalanta. È un campionato dove tutte sono competitive, noi abbiamo un piccolo vantaggio ma viviamo di presente“.