“Conte al Milan un anno dopo”: scelta fatta per il 2026, lo aspettano a maggio a Milano per firmare

“Antonio Conte al Milan un anno dopo”, tutto fatto per i rossoneri: scelta per il 2026. Lo aspettano a Milano

Il suo obiettivo principale, per questa stagione sportiva, è fin troppo chiaro: riportare lo scudetto in quel di Napoli dopo due anni dall’ultima volta. D’altronde è stato chiamato per questo motivo dal presidente De Laurentiis.

Antonio Conte è un vincente. Inutile ribadirlo. Lo ha dimostrato ovunque sia andato a lavorare. Anche in terra campana ha dimostrato di essere ancora all’altezza della situazione. Tanto da risollevare un ambiente con il morale a terra e con una squadra che arrivava dal decimo posto.

Anche se, nell’ultimo periodo, ci sarebbe stato più di qualche screzio tra il tecnico ed il numero uno azzurro. Tanto è vero che si sono intensificate, sempre di più, le voci di un possibile addio al termine di questo campionato dopo un solo anno (e nemmeno) dal suo arrivo.

Le richieste per il manager salentino di certo non mancano. Si parla, anche in maniera abbastanza insistente, di un suo possibile approdo al Milan. I rossoneri, già nella passata stagione, prima di virare su Paulo Fonseca avevano pensato a lui. Ma non con troppa convinzione.

Milan, assalto a Conte per la prossima stagione: “Un anno dopo”

Pochi giorni fa, ancor prima del match che ha visto vincere e portare il Napoli al comando della classifica in Serie A, il “Corriere dello Sport” aveva intitolato il quotidiano in questo modo: “Ai piedi di Conte“. Ed in basso: “Il Napoli “minacciato” da Juventus e Milan“. Non lo scopriamo di certo oggi che il tecnico sia ambito da entrambe le squadre citate in precedenza.

Con i bianconeri si tratterebbe di un ritorno, anche se dovrebbero essere risolte prima determinate faccende con i vertici alti della società. Ritornando alla questione ‘Diavolo’, invece, sembra che la dirigenza voglia fare sul serio: per il post-Conceicao, infatti, il candidato principale alla panchina sembra essere proprio Conte. Un nome che piace tantissimo ad Ibrahimovic e company.

Conte-Milan, si può: assalto al termine del campionato

Nel 2024, poco prima dell’inizio del ritiro, il Milan stava pensando a colui che avrebbe dovuto prendere il posto di Stefano Pioli. Il nome di Conte, in quel momento svincolato di lusso, piaceva moltissimo. Soprattutto all’ambiente che credeva, oramai cosa fatta, il suo arrivo nel capoluogo lombardo. Nulla da fare visto che il Napoli, oltre ad essere stato più furbo, ha accontentato le sue richieste economiche.

Cose che il ‘Diavolo’ non ha fatto. Per ritornare grande e, soprattutto, agli antichi fasti i rossoneri sanno bene che devono fare più di qualche sacrificio. Soprattutto con Conte che non è un allenatore che non le manda a dire. Anzi, tutt’altro.