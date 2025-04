ULTIMORA serie A: “Non si gioca a calcio” | E’ stata rinviata la partita di stasera

La Serie A ha emesso il suo comunicato ufficiale, tifosi sotto shock: la partita non si giocherà, verrà rinviata

La Lega Serie A ha emessa il suo comunicato ufficiale attraverso la sua pagina ed i suoi social: la partita verrà rinviata a data da destinarsi. Un annuncio che ha totalmente preso di sprovvista i tifosi e che inevitabilmente andrà ad inficiare sull’intero campionato.

Il tutto è accaduto proprio nel momento clou della stagione. La lotta per il tricolore è ancora vivissima tra Napoli e Inter attualmente a pari punti, ci sono almeno 6 squadre che combattono per un posto in Europa ed il discorso salvezza è ancora apertissimo.

Si può dunque sostenere con estrema franchezza che questo sia il campionato più competitivo dell’ultimo decennio. Basta vedere la classifica, che potrebbe totalmente ribaltarsi da qui al termine delle 38 giornate, anche e soprattutto in funzione dei tanti scontri diretti in programma.

Bisognerà però aspettare, perchè dopo lunghissimi confronti tra gli esponenti principali è stata presa questa decisione improvvisa. Sia il Governo che il Coni hanno ordinato di rimandare il match per lutto Nazionale.

Lutto Nazionale

Il mondo del calcio, specialmente quello Italiano, ha deliberato di fermarsi. Tutte le discipline sportive, di qualunque categoria, verranno sospese per la perdita di Papa Francesco. Il Santo Padre, dopo aver lottato svariate settimane con la sua salute, si è spento nel giorno di Pasquetta.

Per tale ragione. la sfida tra Lazio e Parma in programma Sabato 26 Aprile è stata ufficialmente posticipata. In quella data si svolgeranno a Roma i funerali, che inevitabilmente condizioneranno l’ordine pubblico della città. Si tratta del secondo rinvio per i biancocelesti dopo Genoa-Lazio di Lunedì.

Le polemiche dopo il rinvio

Il Casus belli è nato però su Inter-Roma. Già di per sè era una gara complicatissima da inserire nel calendario dei nerazzurri, dato che giocheranno stasera contro il Milan per la semifinale di Coppa Italia ed il 30 Aprile contro il Barcellona per la semifinale di Champions League; a ciò si è aggiunto che la data è stata modificata per ben tre volte, creando una enorme confusione.

Inizialmente era stata programmata Sabato alle 18:30 in serale, poi si era ipotizzato di farla Domenica alle 12:30, ma sarebbe andata in contrasto con Venezia-Milan ed infine è stata fissata Domenica alle 15. Insomma, non si è mai considerato di recuperarla a fine campionato, ipotesi che avrebbe fatto comodo al Biscione con i tanti impegni che ha in questo mese. Adesso non c’è null’altro da fare, il calendario è stato stipulato, ma ciò che è certo che tutte, in particolare l’Inter, dovranno fare i salti mortali per concludere in tempo la stagione corrente.