Ti esoneriamo anche se vinci | Non lo salva nemmeno il Triplete, il mister ha già salutato

Anche con una possibile vittoria, al termine della stagione, il suo destino è segnato: il tecnico verrà esonerato

A quanto pare il destino del tecnico appare già segnato. Anche fino al termine della stagione potrà inanellare una serie di vittorie importanti e vincere qualcosa di fondamentale.

Al termine di questa stagione, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, il tecnico verrà sollevato da ogni tipo di incarico riguardante la società.

Segno del fatto che è pronto ad essere esonerato anche con, appunto, una possibile vittoria. Di questo ne sono convinti fonti e media sportivi che parlano, appunto, di un addio anticipato al termine del campionato.

Tanto è vero che, in queste ultime ore, si sta già parlando di colui che potrebbe prendere il suo posto in panchina. Attualmente sono due i forti candidati pronti ad allenare il top club.

Può anche trionfare a fine stagione, ma il destino è segnato: verrà esonerato

Una stagione a dir poco strana quella che sta vedendo, come protagonista, il Tottenham. Gli “Spurs”, in campionato, non stanno affatto brillando. Tanto è vero che la 16ma posizione in classifica parla forte e chiaro. Il team ha conquistato la salvezza anticipata, ma ciò non toglie il pessimo lavoro svolto in Premier League. Discorso diverso, invece, in Europa League dove il Tottenham ha staccato il pass per le semifinali dove se la vedranno con i norvegesi del Bodo/Glimt (che hanno eliminato la Lazio pochi giorni fa).

Anche in caso di vittoria della competizione Uefa sembra che la dirigenza voglia liberarsi di Ange Postecoglou. Il tecnico australiano, dopo un buon avvio sin dal giorno del suo arrivo a Londra, continua a deludere le aspettative. In particolar modo i tifosi che, a quanto pare, non vedono l’ora di liberarsi di lui. Sono tantissimi (e frequenti) gli hashtag con scritto “#PostecoglouOut” che vengono pubblicati sui social. Anche i dirigenti pare che abbiano perso fiducia nei suoi confronti. Tanto è vero che un esonero, a fine stagione, è sempre più vicino.

Futuro segnato, può anche vincere la coppa: il club valuta l’esonero

Una stagione, come riportato in precedenza, molto deludente per il Tottenham. Soprattutto in campionato viste le 18 sconfitte rimediate. Un numero negativo ma allo stesso tempo impressionante. Il rischio che possa essere eguagliato il record negativo di 19 ko è molto vicino a questo punto.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano “The Telegraph” il manager australiano potrebbe essere esonerato al termine del campionato. A prescindere da come terminerà l’avventura della squadra in Europa League. Gli inglesi non vincono un trofeo dal 2008. Come suo sostituto si fanno i nomi di: Marco Silva del Fulham, e Andoni Iraola del Bournemouth.