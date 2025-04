Polemiche Inter-Bayern, arbitro bocciato: “E’ tifoso dell’Inter” | Visto a San Siro con la sciarpa

La qualificazione dell’Inter è messa in discussione a causa dell’operato del direttore di gara, un indizio conferma il tifo per i nerazzurri

L’Inter è riuscita a eliminare il Bayern Monaco al termine di due gare molto equilibrate e giocate a viso aperto da entrambe le compagini, in vetta in Italia e in Germania, e che hanno fornito agli appassionati di calcio un bello spettacolo, con ribaltamenti continui e giocate di alto livello.

I bavaresi hanno protestato con l’arbitro Vincic in occasione della rete del momentaneo 1 a 1 siglata da capitan Lautaro Martinez, con il dubbio che abbia stoppato di mano il pallone che poi ha ribattuto con prepotenza in porta, riuscendo ad anticipare il difensore avversario.

Una sofferenza legittimata dalla forza dei tedeschi ma che è servita per qualificarsi tra le migliori quattro d’Europa, tenendo intatte anche le speranze di potere avere di nuovo cinque squadre italiane in Champions il prossimo anno.

In tribuna ad assistere al match c’erano esponenti di spicco della politica calcistica, dall’amministratore Luigi De Siervo fino al numero uno e il segretario della UEFA, Aleksander Ceferin e Giorgio Marchetti.

Intravisto con la sciarpa dell’Inter, contestato il direttore di gara

Presente anche il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che è stato inquadrato con la sciarpa nerazzurra al collo, suscitando molte polemiche sui social, fino alla richiesta di dimissioni di una figura che dovrebbe essere imparziale.

C’è chi lo difende ritenendo che il gesto di indossarla fosse dovuta al legittimo tifo di un club italiano nella massima competizione europea e chi sostiene che sia una figura istituzionale che dovrebbe garantire equità, avendo dei compiti a cui adempiere che richiedono questa caratteristica.

Ditemi voi se è normale che a San Siro ci sia il Presidente della #LegaSerieA #Simonelli beatamente in tribuna con la sciarpa dell’#Inter. Quello che dovrebbe garantire equità, che tra le tante cose si occupa di stadi e di VAR, che approva i calendari. pic.twitter.com/wSHz5HR2J9

— Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 17, 2025

L’Inter supera gli ostici tedeschi e ora dovranno avere la meglio del Barcellona

A prescindere dall’episodio contestato dal Bayern, il passaggio del turno dei nerazzurri è meritato, frutto dell’ottimo gioco e della tenacia messa in campo dagli uomini di Inzaghi che hanno potuto festeggiare al triplice fischio finale.

Adesso ci sarà da battere il Barcellona, capolista in Liga e in corsa come l’Inter per la conquista del Triplete, dato che i blaugrana sono in finale anche di Coppa del Re.