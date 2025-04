Cambia tutto in testa alla classifica: – 4 punti entro domenica | Verdetto ufficiale della Figc

La penalizzazione stravolge la classifica del campionato, la Figc ha emesso il verdetto definitivo, il dispiacere dei tifosi e della squadra

Le prossime partite saranno decisive per determinare il destino dei vari campionati. In Serie A sono ancora da assegnare tutti i posti più importanti, dallo scudetto all’Europa e la salvezza. In testa continua la lotta tra Inter e Napoli, con ogni passo falso che potrebbe risultare decisivo e con un calendario che sorride ai partenopei, costretti però a inseguire e a dovere recuperare il distacco dalla capolista.

Equilibrata la bagarre per la zona Europa, con l’Atalanta e la Juventus che sarebbe, ad oggi, qualificate in Champions League, mentre le due romane, il Bologna, la Fiorentina e il Milan sono in lizza per gli altri tre posti disponibili per le altre due competizioni internazionali.

Nei bassifondi della graduatoria, oltre al già spacciato Monza, sembrano essere destinate a giocarsi la permanenza il Venezia, l’Empoli e il Lecce, con due di loro che saluteranno la categoria.

In Serie B invece c’è già stato il primo verdetto, con il ritorno in massima divisione del Sassuolo dopo un anno di purgatorio. Un campionato dominato dalla squadra di Fabio Grosso, con il Pisa che potrebbe seguirlo a breve.

Una situazione disperata, con l’eventuale penalizzazione che porterebbe alla resa finale

Ultimo in classifica il Cosenza, con il club calabrese che attende di capire se il ricorso al Tar del Lazio, relativo ai quattro punti di penalizzazione, potrà consentire alla squadra di rientrare nella corsa per la salvezza.

La sentenza definitiva è attesa per il giorno martedì 22 aprile, dopo che a Pasquetta gli uomini allenati da Alvini ospiteranno lo Spezia, terzo in classifica.

Il futuro del club, tra il campo e le aule del tribunale

Un impegno complicato ma l’eventuale risultato positivo potrebbe dare fiducia in attesa di un verdetto che potrebbe alimentare ancora le speranze di evitare la discesa in Lega Pro. Un calo di rendimento nell’ultimo periodo ha portato ad allungare la distanza dal quart’ultimo posto, rendendo ancora più in salita l’obiettivo di mantenere la categoria.

Una piazza calorosa che non merita di salutare la cadetteria. La squadra non ha intenzione di arrendersi ma la giustizia sportiva potrebbe dare il colpo di grazia definitivo, confermando l’attuale penalizzazione che il club sta scontando.