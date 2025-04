Balotelli ne ha abbastanza, è UFFICIALE: riparte dalla serie D per disperazione | Foto con la nuova maglia

E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte del club con fotografie annesse: Balotelli firma per una nuova avventura

“Quanto torno, la Serie A la spacco”. Erano queste le parole di Mario Balotelli dette nei primi mesi della stagione durante una live streaming sulla piattaforma Twitch. Una frase in cui è racchiuso tutto il suo carattere, che però non è stata rispettata a dovere.

Il classe 1990, come tutti sappiamo, ha firmato per il Genoa nella sessione di calciomercato invernale. Una scelta che avrebbe fatto bene ad entrambi, con il Grifone che doveva rialzarsi e risalire la classifica ed il bomber italiano che cercava riscatto.

Mentre i rossoblù sono riusciti nel loro obiettivo grazie al subentato Patrick Vieira, ‘Super Mario’ non è più riuscito ad essere super. Pochissime presenze sino ad ora collezionate e nemmeno un gol in bacheca dal suo ritorno.

Non è ancora chiara la motivazione per cui non scenda in campo. Molti ipotizzano che sia per gli screzi avuti in passato con il mister ai tempi del Nizza ma è chiaro che ci sia qualcosa di più profondo se son passati tanti anni ma il risultato è sempre lo stesso.

Nuova avventura

Balotelli non gioca più e non riesce a rilanciare la sua carriera. E’ probabile che a fine stagione cambierà nuovamente squadra e chissà se vorrà nuovamente rilanciarsi nei top 5 campionati europei oppure deciderà di giocare i suoi ultimi anni di carriera tra la MLS e la Saudi Pro League.

Il fratello Enock invece non ha aspettato ed ha deciso di intraprendere fin da subito una nuova avventura. E’ arrivata l’ufficialità che lo vede diventare un nuovo calciatore dell’Ospitaletto, società attualmente capolista del girone B di Serie D.

Altra casacca

La casacca della squadra bresciana è la terza indossata da lui in questa annata. Dopo essersi reso protagonista in due campionati di Eccellenza a suon di gol con 20 reti proprio in orange nella stagione 2022/23 e 21 gol a Rovato nella stagione scorsa, in questa annata non è riuscito a trovare stabilità e a dar continuità alle sue prestazioni.

Enock Barwuah ha inizialmente giocato nel Ciliverghe, collezionando solamente 4 presenze in campionato, per poi passare alla Pro Palazzolo con 3 reti realizzate in 12 presenze. Adesso è ritornato a vestire la maglia con cui ha brillato qualche anno fa, scegliendo il numero 90, con l’obiettivo di ripetersi e tornare a segnare con regolarità com’è sempre stato abituato a fare.