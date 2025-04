Adesso ti tocca la galera: “Ha picchiato la fidanzata” | Il calciatore scappa dalla polizia, carriera finita

Ha distrutto la sua carriera con un gesto folle: ha aggredito la ragazza, sbattuto in carcere dalla Polizia

Non tutti i calciatori sono in grado di portare le carriere al loro termine. Le motivazioni per cui ciò non accade possono essere varie, come seri infortuni o scarsa tenuta fisica, ma non nel caso di questo giocatore, arrestato per aver compiuto un gesto folle.

Il tutto è accaduto durante la cena di Natale, dopo un’asprissima litigata con la sua compagna. Tutto il vicinato ha sentito le urla della coppia, preoccupandosi seriamente delle condizioni di uno dei due, tant’è che dovuta intervenire la Polizia.

Questo perchè l’atleta ha tagliato il braccialetto elettronico che aveva legato ad una delle sue gambe, uscendo dall’abitazione tempestivamente e scappando. Un comportamento contro la legge dato che l’apparecchio viene utilizzato per monitorare gli spostamenti di chi è ai domiciliari.

A questo si aggiungono le pesantissime aggressioni nei confronti della sua ragazza, già avvenute nel mese di Aprile e che l’avevano condotto in custodia cautelare. Durante quel periodo aveva riportata lesioni aggravate, era stata percossa e minacciata.

Finito nei guai

Un atteggiamento indegno che l’aveva inevitabilmente portato dietro le sbarre. Era stato visto mentre minacciava e schiaffeggiava l’ex fidanzata anche al Kiosko Vincanto, il locale di Villa Verucchio distrutto in un incendio la notte tra il 14 e il 15 aprile 2024.

In quell’occasione, era andato decisamente oltre le righe, inveendo con rabbia contro la donna. Il titolare del posto, Filippo Malatesta, non ci ha pensato due volte nel difenderla, venendo però intimidito: “Stai tranquillo che domani il locale non ce l’hai più che ti tiro quattro molotov”. Difatti è tra i diretti sospettati della distruzione del luogo.

Ritrovato ed arrestato

Il protagonista della vicenda è Andrea Mussoni, ex calciatore di Serie C. Dopo qualche ora che era in fuga a piede libero, le Forze dell’Ordine l’hanno ritrovato nascosto a casa del padre. E’ stato così arrestato per evasione, con la Giudice Elisa Giallombardo, del Tribunale di Rimini, che l’ha rimandato in carcere in seguito alla richiesta del PM Bertuzzi.

Aveva provato ad andare anche dalla vecchia compagna, che ovviamente in seguito agli ultimi incontri tra loro, ha deciso di non farlo entrare nel suo appartamento. Una reazione più che giustificata dato i loro trascorsi. Fondamentale la sua testimonianza, che ha permesso agli agenti di intervenire per giusta causa e di far terminare una volta per tutte questo incubo.