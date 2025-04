“Radiato a vita per scommesse”: nuovo caso in serie A | Si è giocato lo stipendio, e ha perso tutto

Tutto ciò che aveva guadagnato l’ha sperperato nelle scommesse: scoppia un nuovo caos mediatico, non ha saputo darsi un freno

Essere nell’elite dello sport ed avere una certa fama non è sempre rose e fiori come molti tifosi pensano. Loro credono che essere giocatori significa non poter incombere in nessun problema dato che la loro potenza economica gli permette di risolverli ma non è così.

Come ogni ambito esistente, ha i suoi pregi ed i suoi difetti. Molto spesso accade che chi gode di questi privilegi, allo stesso tempo è tremendamente insoddisfatto perchè può aver tutto, motivo per cui ricerca nuovi stimoli percorrendo strade totalmente sbagliate.

Molti cadono nelle dipendenze, che non fanno altro che rovinargli la carriera e soprattutto la vita. Dal fumo, all’alcool, all’utilizzo di sostanze stupefacenti, fino a terminare nel vizio più comune a chi ne soffre: il gioco d’azzardo.

Un fenomeno di cui si sta parlando molto ultimamente perchè sono sempre più persone ad esserne coinvolte. Soprattutto i giovani, che sono costantemente bombardati da inviti a giocare di vario tipo, in quanto presenti su qualunque piattaform online.

Ha scommesso una fortuna

Difatti, alla lunghissima lista di ragazzi si è aggiunto un 25enne. Il talentuosissimo venezuelano è stato radiato per sempre per aver scommesso una vera e propria fortuna, persa quasi del tutto dato che ha vinto solamente il 4.3% delle giocate.

Parliamo di Tucupita Marcano, uno dei migliori prospetti del Baseball. La Major League indagava da un pò il suo caso, chiuso dopo aver trovato prove schiaccianti che l’hanno squalificato a vita. Una punizione esemplare nonostante non avesse mai giocato contro alla sua squadra ma che non poteva passare inosservata.

Carriera bruciata

La somma totale scommessa dal classe 1999 è pari a 150 mila dollari. Nello specifico sono state 387 le puntate su partite di varie leghe professionistiche, compresa la Major League, sui cui match ha giocato un totale di 87.319 dollari (una media di 378 dollari a partita) in 231 operazioni.

Di queste, 25 comprendevano i Pittsburgh Pirates, squadra in cui era tesserato fino al 2023, dato che gli è stato rescisso il contratto. La MLB ha stabilito che le sue azioni violassero l’articolo 21, che vieta categoricamente qualsiasi forma di scommessa da parte dei giocatori e dei dirigenti. La commissioner della lega professionistica ha commentato così la vicenda: “La rigorosa applicazione delle regole e delle politiche della Major League Baseball relative al comportamento sul gioco è una componente critica per mantenere la nostra priorità più importante: proteggere l’integrità delle nostre partite per i nostri tifosi. Il divieto per coloro che fanno parte di questo sport di scommettere sulle partite della Major League Baseball è un principio fondamentale da oltre un secolo. Abbiamo chiarito che il privilegio di giocare a baseball comporta la responsabilità di astenersi dal partecipare a determinati tipi di comportamenti che sono legali per gli altri”. Una chiara presa di posizione che dichiara che Marcano non potrà mai più tornare a giocare.