A Roma sono disperati, dopo Dybala si ferma anche lui | Altre lesione, la stagione ormai è andata

Ancora un infortunio che getta i tifosi nello sconforto: dopo Dybala un altro stop scuote Roma.

È probabilmente uno dei giocatori più forti del campionato e simbolo di questa Roma – targata Claudio Ranieri – che non molla e che vuole conquistare quel sogno che si chiama qualificazione in Champions League.

Paulo Dybala però non potrà dare una mano ai suoi compagni, almeno fino al prossimo mese, per via del nuovo stop fisico che lo costringerà a guardare la sua squadra da lontano.

Ma dopo la notizia che riguarda l’argentino, Roma è sconvolta per via di un altro terribile infortunio che potrebbe segnare la stagione.

Ancora uno stop: questa volta potrebbe essere un ko

Non solo la Roma, questa volta anche la Lazio rischia di dover rinunciare per molto tempo al suo giocatore migliore. Di ritorno dal lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per settimane, Castellanos rischia nuovamente un lungo stop. L’attaccante argentino era nuovamente disponibile durante la partita degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen, ma non ha gi0cato nemmeno un minuto nella sonora sconfitta contro il Bologna.

Il Taty potrebbe infatti essere alle prese con un nuovo infortunio muscolare. In queste ore il giocatore sta effettuando nuovi controlli per capire quale sia la gravità dell’infortunio e se effettivamente la sua stagione sia compromessa. Ma la certezza e che a Roma i tifosi giallorossi e biancocelesti non stanno vivendo un bel momento.

Stagione finita?

La buona notizia è che la notizia di un nuovo stop è arrivata proprio all’inizio della settimana di pausa per le Nazionali. Questo vuol dire che lo staff medico della Lazio avrà tutto il tempo di valutare l’entità dell’infortunio e lo stesso giocatore potrà rifiatare per ottimizzare il suo recupero.

Tuttavia, un secondo infortunio muscolare avvenuto quando Castellanos non era ancora al 100% potrebbe significare una brutta botta per il suo fisico, tanto da tenerlo lontano dal campo da gioco per molto tempo. Il timore per Baroni è quello di dover fare i conti con un lungo infortunio che, mentre siamo a ridosso ormai del mese di aprile, significherebbe per il calciatore stagione finita o comunque compromessa.