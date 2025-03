E’ il preferito di Furlani: a Milano aspettano il “nuovo Gasperini” | Stavolta si pesca dalla serie A

Furlani ha trovato l’allenatore per la prossima stagione: allena già in Serie A, è considerato un predestinato

Il tempo stringe. Manca pochissimo al termine del campionato ed il Milan deve trovare un nuovo allenatore, così da ripianificare l’intera rosa e cercare di avviare un progetto vincente che faccia dimenticare l’ultima annata trascorsa.

Il rendimento è stato e continua ad essere troppo altalenante, in ogni competizione. In Serie A sono noni nonostante abbiano vinto la Supercoppa Italiana battendo Juventus ed Inter, mentre in Champions League hanno sconfitto il Real Madrid ma hanno perso la qualificazione agli ottavi per mano della Dinamo Zagabria e del Feyenoord.

Sono solamente pochi dei tantissimi esempi che fanno ben comprendere cosa il Diavolo stia vivendo. Non è mai riuscito a trovare una continuità, scatenando l’ira dei tifosi che continuano a cantare allo Stadio contro la propria società.

Esigono assolutamente che la rotta si inverta e che ci siano dei cambiamenti. Motivo per cui ci sono stati vari summit tra Cardinale, Scaroni e la dirigenza, con l’obiettivo di non commettere gli stessi errori ed iniziare finalmente un nuovo ciclo post Pioli.

Casting aperti

A meno di clamorosi risvolti, come la qualificazione in Champions League che ad oggi sembra essere un miraggio, Sèrgio Conceiçao non sarà più seduto sulla panchina rossonera la prossima stagione. Ecco perchè sono aperti i casting che decreteranno nei prossimi giorni chi sarà il suo sostituto.

Sono tantissimi i normi che circolano. Fino a qualche giorno fa sembrava praticamente fatta per Massimiliano Allegri, poi sono spuntati De Zerbi e Gasperini, entrambi in uscita rispettivamente da Marsiglia e Bergamo ma nelle ultime ore ha preso quota un nuovo nome, che già allena in Serie A.

Meglio del suo predecessore

Parliamo di Vincenzo Italiano, attualmente allenatore del Bologna. L’ex Fiorentina sta svolgendo un lavoro magistrale alla guida dei rossoblù, tanto da esser attualmente posizionato quarto in classifica ed aver raggiunto le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Il tutto con una competizione in più rispetto al suo predecessore, la Champions League, ed una squadra decisamente inferiore rispetto allo scorso anno. Durante la sessione di calciomercato estiva ha dovuto fare a meno di Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee, i due migliori calciatori della scorsa stagione, ma non ne ha per nulla sentito la mancanza. Quanto fatto non può che avergli concesso la nomina di uno dei migliori allenatori sulla piazza, ragion per cui il Milan ha deciso di puntare su di lui e si è già mosso per ingaggiarlo.