Rinnovi con il club? Io ti mollo: divorzio dopo la firma | L’allenatore lasciato per strada

Dall’Olimpo alla cenere con divorzio annesso: l’allenatore è stato lasciato dopo aver rinnovato con il club

Quando un professionista rinnova con il proprio club, che sia un calciatore o un allenatore, è sempre una bella notizia. Soprattutto per i propri tifosi, che continueranno a vederlo lottare con o per la propria maglia, a seconda se scenda in campo o stia nell’area tecnica.

Si è ancor più contenti se si tratta di una delle pietre miliari del club, ancor di più se sta passando uno dei momenti più delicati della sua vita e ritiene prioritario rimanere. Un periodo così difficile che si riflette automaticamente nelle sue prestazioni, ottenendo pessimi risultati.

La salute mentale e soprattutto la vita personale dei giocatori e dei mister, ma in generale chiunque goda di un’elevata fama, è estremamente sottovalutata. Molti pensano che disporre di una grande quantità di denaro significhi esser felici ma non è sempre così.

Dietro ogni figura c’è pur sempre una persona umana. Un individuo in grado di provare emozioni, dalle quali è impossibile scappare per chiunque dato che conduce, come tutti, una propria vita personale al di fuori del suo mestiere, del quale nessuno è a conoscenza.

Enorme crisi

Ed è proprio ciò che è successo ad una delle figure più influenti della storia del calcio. Un allenatore con un ottimo passato da calciatore ma che in poco tempo ha rivoluzionato questo sport, entrando di diritto nell’Olimpo dei più grandi di sempre.

Parliamo di Pep Guardiola, che ha guidato il Barcellona, il Bayern Monaco ed adesso il Manchester City. Con lui i Citizens hanno vinto tutto ma quest’anno sono sprofondati in una forte crisi dettata proprio dalle vicende intime a cui lo spagnolo stava cercando di far fronte.

Fine della storia

Il tutto è uscito solo pochi giorni fa. Riguarda il suo matrimonio con Cristina Serra, terminato ufficialmente dopo più di 30 anni di relazione, iniziata da ragazzini. La notizia esclusiva è stata data a Laura Fa e Lorena Vázquez nel loro podcast Mamarazzis, trasmesso per El Periódico.

Una delle cause del termine del loro rapporto è stato proprio il rinnovo con i Blues. Iniziata nel 2016, l’avventura si sarebbe dovuta chiudere quest’estate, come credeva anche la famiglia, ma ha deciso di prolungare il suo contratto fino al 2027. Come raccontato dalle presentatrici post intervista la separazione potrebbe non esser definitiva, aprendo ad una possibile riconciliazione futura tant’è che la sig.ra Serra è stata vista per le strade di Barcellona indossare ancora l’anello di fidanzamento.