Rashford, finalmente ci siamo | Fumata bianca UFFICIALE: si è tolto un peso

Inizia finalmente un nuovo capitolo per la stella inglese: firma sul contratto ed addio ufficiale al Manchester United di Amorim

Questa sessione di calciomercato invernale continua a regalarci sorprese. Tra i trasferimenti ufficializzati spunta il nome di Marcus Rashford, che dopo settimane di trattative ha finalmente trovato una soluzione ideale per il suo futuro.

Il classe 1997, figlio di Manchester, non stava più bene nella sua stessa casa. Ha esordito come uno dei giovani più promettenti della storia del calcio inglese ed è diventato un top player mondiale, anche se l’ha dimostrato solamente a tratti durante le sue stagioni ai Red Devils.

Quella attuale doveva essere la sua annata di riscatto ma non è riuscito ad aver feeling con il nuovo arrivato, Rubèn Amorim. Tanti screzi e discussioni tra i due, tanto da portare l’allenatore portoghese a decidere di metterlo fuori rosa.

Una scelta molto forte ma ritenuta doverosa secondo l’ex Sporting. E così è iniziata la caccia alla sua prossima avventura, con il Milan che sembrava in prima linea per acquistarlo ma che poi ha preferito ufficializzare Kyle Walker dal Manchester City.

Rimasto in patria

Sono tante le squadre che lo hanno richiesto, convinte delle sue potenzialità. Dopo i rossoneri sembrava in chiusura la trattativa per il suo approdo al Borussia Dortmund, ma saltato Ten Hag come nuovo allenatore è balzato anche il suo passaggio in Bundesliga.

Si temeva restasse allo United ma negli ultimi giorni di mercato è arrivata la svolta. Unai Emery, sbloccata la trattativa di Duran all’Al-Nassr e con la necessità di un rinforzo offensivo l’ha immediatamente chiamato, aggiungendo alla sua rosa un profilo d’esperienza e di qualità.

Nuova opportunità

Lo stesso Rashford ha espresso gratitudine ed ammirazione per il tecnico spagnolo, ritendendolo un fattore chiave per il suo arrivo ai The Villans: “Ammiro la maniera in cui l’Aston Villa sta giocando questa stagione e le ambizioni del mister. Voglio solo giocare a calcio e sono entusiasta di iniziare. Auguro a tutti al Manchester United il meglio per il resto della stagione”.

Dopo 9 anni con la maglia rossa cucita addosso e la vittoria di 2x Fa Cup, 2x Carabao Cup e 1x English Super Cup, conditi da 426 partite, 138 gol e 68 assist, si chiude ufficialmente un’era. È il momento per lui di iniziare una nuova sfida in cui dimostrare di avere le piene facoltà di riuscire ad aiutare la sua nuova squadra a mantenere il suo straordinario rendimento in tutte le competizioni.