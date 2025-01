Si paga la clausola da solo per lasciare l’Inter: lo ha chiamato Pep Guardiola

Marotta non lo convince e vola in Inghilterra: paga la clausola per approdare al Manchester City di Guardiola

Arrivato il nuovo anno, cambiano le priorità e gli obiettivi dell’Inter. Non in campo, dove Oaktree richiede che la squadra si riconfermi assolutamente in patria ed arrivi quanto più infondo possibile in Champions League, ma in chiave mercato.

Negli ultimi anni la politica d’acquisto era stata abbastanza chiara. Per risanare il bilancio in netto rosso bisognava risparmiare ovunque. Era doveroso alzare la qualità della rosa con la minima spesa, sia numericamente che tatticamente.

E si può dire con certezza che ci siano riusciti. Grazie a colpi mirati da parte della dirigenza nerazzurra, tramite il player trading e l’arrivo di molti calciatori a parametro zero, Simone Inzaghi è riuscito ad avere a disposizione una squadra di livello internazionale a bassissimo prezzo.

Adesso però è il momento di far lo step successivo, ringiovanendo i componenti della formazione. Bisogna pianificare il futuro del club, abbassando l’età media di anno in anno, fino ad avere una rosa competitiva ma giovane allo stesso tempo.

Tutto rimandato

Volevano partire a farlo proprio dal mercato invernale. Sono pochi i giorni a disposizione ma possono garantire le prime basi per costruire il domani. Il nome in cima alla lista era un classe 2006, in linea con le nuove ambizioni della società, che però il Presidente Giuseppe Marotta non è riuscito a chiudere in tempo.

Un acquisto mancato che pesa per l’Inter e che probabilmente farà sì che rimandi tutto in estate. Questa sessione sembra destinata a non portare operazioni in entrata, a meno di clamorose trattative nei giorni antecedenti alla scadenza.

Vola in Inghilterra

Si tratta di Juma Bah, che secondo quanto riportato da El Mundo, lascerà il Real Valladolid di Paulo Pezzolano per approdare al Manchester City di Pep Guardiola. Gli spagnoli hanno provato a convincerlo nel rinnovare il contratto ma sia lui che il suo agente hanno spinto per la cessione.

Si legge su Marca che il motivo della rottura sia stato puramente economico. Nel club che milita nel La Liga percepiva un salario di soli 2500 euro mensili, una situazione che l’ha condotto a richiedere il trasferimento in Inghilterra, per il quale però dovrà versare la cifra pattuita al momento dell’accordo con la Federazione Spagnola. Parliamo di circa 6 milioni di euro, una somma che eserciterà di tasca sua per firmare coi Citizens, per poi trasferirsi in prestito in Ligue 1, al Lens, per ottenere più minutaggio in vista del suo futuro a Manchester.