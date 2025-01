Donnarumma ha detto sì: “E’ il mio club preferito” | Le voci sul futuro erano vere

Le voci circolate negli ultimi giorni erano veritiere: Donnarumma ha svelato nel post partita il suo futuro

Gianluigi Donnarumma ha sempre i riflettori puntati su di sè. Una condizione che si porta sin dal suo esordio con il Milan, dichiarato come un predestinato, fino al chiacchieratissimo trasferimento al Paris Saint-Germain e la vittoria da protagonista ad Euro 2020.

D’altronde, un giocatore della sua caratura, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, non può che essere sempre al centro dell’attenzione. Questa volta riguardo alla decisione sul suo futuro, che rimbomba quotidiniamente su tutti i giornali e le pagine web.

Il tutto condizionato dalle scarse prestazioni con la maglia del club francese negli ultimi mesi e una momentanea perdita della titolarità. A questo si è aggiunto una mancanza di fiducia sia in sè stessi che da parte dell’allenatore, Luis Enrique, scatenando infinite ipotesi sulla sua permanenza.

È un argomento che ha voluto affrontare proprio ieri nel posto partita di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Un successo che fa prendere una boccata d’aria ai Les Parisiens ma che fa sprofondare i Citizens nella maxiclassifica.

Partita cruciale

Grazie alla vittoria per 4-2, in rimonta da 2-0 con 4 reti segnate nella seconda metà di gioco, il PSG si colloca momentaneamente alla 22esima posizione. Non dove ci si aspetta che sia ma è fondamentale che sia nelle prime 24 per accedere alle fasi ad eliminazione diretta della competizione.

Un risultato decisamente amaro per i Blues in trasferta che scivolano alla 25esima. Il loro momento no continua ed a breve ci sarà il processo per i 115 capi d’accusa nei loro confronti. Una situazione difficile da affrontare che potrebbe farli sprofondare in una profonda crisi.

Futuro svelato

Tra i protagonisti della sfida c’è proprio Donnarumma. Il classe 1999 ha il contratto in scadenza a Giugno 2026, con il possibile rinnovo ancora in stand-by. Si parlava di un interessamento del Manchester City stesso, dell’Inter di Simone Inzaghi ma ci ha tenuto a svelare le sue intenzioni.

Ai microfoni di Sky Sport è stato chiarissimo, la sua priorità è firmare un prolungamento con il Paris Saint-Germain: “Ci sono tante voci, ma la mia priorità è firmare un nuovo contratto con il Paris Saint Germain. “Mi sento bene qui e sono amato da questo club.” È solo una questione di tempo ma è oramai chiaro che il portiere della Nazionale continuerà a difendere i pali della squadra Campione di Francia.