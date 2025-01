L’Inter pesca da Guardiola: firmi adesso, vieni a giugno | Marotta l’ha fatto di nuovo

Marotta non si ferma mai, sta già pianificando il futuro dell’Inter: in cima alla lista c’è un calciatore del Manchester City

Dato che a Gennaio non ci saranno operazioni di mercato a meno di trattative clamorose, l’Inter sta già pianificano l’estate. È chiaro dunque che l’attenzione del club nerazzurro sia rivolta più al futuro che al presente, dove c’è ancora tanto in ballo.

Attualmente i Campioni d’Italia, digerita la pesantissima sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan, hanno una priorità: riconfermarsi. Un obiettivo complicato da raggiungere ma obbligatorio per Oaktree, il cui desiderio è allargare i confini di vittoria anche in Europa.

Nonostante le tante competizioni da disputare, grazie all’ottima rosa allestita nel corso degli anni, è possibile trionfare in tutte. Sono ai quarti di Coppa Italia, sono già qualificati per gli ottavi di Champions League e sono in lotta con il Napoli di Antonio Conte per lo Scudetto.

Il campo darà i risultati ed è compito di Inzaghi ed i suoi uomini ottenerli. Tocca invece alla dirigenza lavorare al di fuori del terreno di gioco, con la volontà di aumentare la competitività della rosa a disposizione del mister piacentino.

Piani futuri

La precedenza sarà data al ringiovanimento della rosa. Giuseppe Marotta vuole dar via ad un nuovo ciclo, in cui siano i giovani i protagonisti. Crede nella crescita di quest’ultimi, che potrebbero rappresentare anche un ottimo investimento per un futuro player trading.

Ovviamente ci vorrà tempo affinchè riesca a farlo. Nel mentre non si lascerà scappare le occasioni di mercato, come ha sempre fatto. E ce n’è proprio una negli ultimi giorni che sta stuzzicando il Presidente del Biscione, proveniente dalla Premier League, nello specifico dal Manchester City di Pep Guardiola.

Dal più costoso ad esubero

Parliamo di Jack Grealish, l’acquisto più caro della storia dei Citizens. Bonus compresi, il suo arrivo dall’Aston Villa nell’estate del 2021 costò circa 117 milioni di euro, una cifra che non è stata ripagata dalle sue prestazioni. Ad oggi l’inglese sta avendo sempre meno spazio, con l’allenatore spagnolo che gli preferisce Savinho, motivo per cui è alta la probabilità che lasci in estate.

La perdita della titolarità è dovuta alla sua involuzione nell’ultima stagione, tant’è che nel 2024 non aveva mai segnato con la maglia dei Blues. Secondo il The Sun, sulle sue tracce ci sarebbero sia club inglesi come il Tottenham, il Newcastle ed il Manchester United, sia il Borussia Dortmund e l’Inter, con i nerazzurri in pole su tutti per il suo acquisto. Il suo contratto scadrà nel 2027 ed è valutato circa 45 milioni di euro. Una somma che sicuramente verrà trattata ma che sembrerebbe disposta a spendere per rivedere lo straordinario Jack dei Villans.